Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kurban bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağı konusunda açıklamada bulundu. Bu kapsamda Bayram tatili kaç gün oldu? | Bayram tatili uzadı mı? | Özel sektör bayram tatili kaç gün 2021 sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak uygulanacağını duyurdu.

BAYRAM TATİLİ UZADI MI?

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2021

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