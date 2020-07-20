Bayram tatilinde hırsız önlemi

Kurban Bayramı öncesi tatile giden vatandaşların hırsızlara karşı neler yapmaları gerektiğini anlatan ZekiDoor Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın, kapı alacak vatandaşların da nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatile giden vatandaşların hırsızlara karşı neler yapmaları gerektiğini ZekiDoor Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın anlattı. Kurban Bayramı'nda memlekete veya tatile gitmeden önce bazı vatandaşlar kapılarını değiştirirken neler yapmaları gerektiğini de açıklayan Aydın, ucuz kapı almaktansa alarm ve extra kilit ile mevcut kapıların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kapı alınırken sanıldığının aksine alttan kilit mekanizmasının hırsızların işini daha kolaylaştırdığı öğrenildi. Hırsızlar alt kilit sistemininde tüm mekanizmayı açmayı başarabiliyor. Bunun için alt kilit sistemine sahip kapılar alınması önerilmiyor.

Ürettikleri kapıları levye ve çekiç ile kırmayı deneyen Aydın, müşterilerinin kapı satın alırken kapıyı üst kısımlarından tutup sallamayı denemelerini tavsiye etti. Aydın, kapının alt kısmı sallanıyorsa kapının içinin boş olduğu ve güvenliksiz olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini anlattı.

"Açılmayacak kapı yok, sadece iyi ve kötü kapı vardır"

Kurban Bayramı'nda vatandaşların güvenle kapılarını kilitleyip tatile çıkmak istediklerini ifade eden Aydın, "Açılmayacak kapı yok, sadece iyi ve kötü kapı vardır. Vatandaşlarımız da aslında bu durumun farkında. Kapı alırken bazen bütçemiz yetmiyor iyi kapı alamıyoruz. Bütçe yetmeyince kötü kapı almaktansa mevcut kapıyı kilitler ile takviye edip devam edelim. İyi kapıyı alamıyorsak ucuz kapı almayalım. Özel ölçüler ile çalışan betonsuz ve kaynaksız montaj yapabilen, duvarla beton arasında hiç boşluk olmayacak, çelik ile duvarın bileşim noktası sıfır olacak. Arasında hiçbir dolgu malzemesi olmayacak. Anahtar kısmında özel zırlar kullanılması gerekiyor. Üst katlar emniyetlerine daha çok dikkat etmeliler. Hırsızlıklar genelde üst katlarda olur. Üst kattakilerin daha çok korkması gerekiyor. Kapı caydırıcı olmalı, hırsız cahil değildir. O da işinin uzmanı, biliyor hangi kapıyı açabileceğini. İyi bir kapı alırsanız bunun açılması zaman ister, hiçbir hırsız bunu göze almaz. İyi bir kapıya 4 ile 6 bin TL arası sahip olabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA