Bayram tatilinde yolculuk yapanlara uyarı

Bayram tatilinde yollarda olacak tatilcileri ve işinin başında olan şoförleri Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayram tatilinde trafiğin yoğun olacağına dikkat çeken Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, tatil veya memleket gezmesine gidecek olanları dikkatli olmaları noktasında uyararak, "Yorgun ve uykusuz arabaya binmeyin. Ayrıca aracınızı mutlaka kontrol edin. Lastiklere, farlarınıza bakın. Ayarı bozuk olan far, karşı şeritten gelen şoförün görüş kalitesini son derece kötü etkileyebileceğinden dolayı önemli bir husustur. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı güncel verilere göre, emniyet kemeri ile kaza esnasında yaralanmaların yüzde 50 oranında düştüğü unutulmamalıdır. Emniyet kemerinin önemi kamu spotlarında sürekli gösteriliyor. Çocuklarımızı da bu konularda gelecek neslin ferahı için eğitelim. Sürücülerin emniyet kemeleri takma konusunda hassas olması gerekiyor. Aynı zamanda yolcularda mutlaka emniyet kemeri takmalı" dedi.

"Sinirlerinize hakim olun"

Türkiye'de özellikle bayram tatillerinde trafiğin aşırı derecede arttığını vurgulayan Başkan Kurtoğlu, dikkatsizlik ve kural ihlallerinden kaynaklı yapılan kazalar yüzünden birçok ailenin canının yandığını belirtti.

Bayram tatilinde yollarda olacak olan hem tatilcilere hem de çalışmak zorunda olan şoför esnafa, trafikte tatsızlıkların yaşanmaması için sinirlerine hakim olmalarını ve karşıdakine hoşgörülü, saygılı olmalarını tavsiye eden Kurtoğlu, "Bazen bir anlık hata bir facia doğurabildiği gibi bir gülümseme ile verilen yol da büyük bir tartışmanın önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA