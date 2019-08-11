Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 194 yaralı (2)

YARALI SAYISI 194'E YÜKSELDİ

Kursan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Cuma günü mesai bitimi saat 17.00'den bayram tatilinin ikinci günü olan bugün saat 23.00'e kadar, yurtta 51 kaza oldu. Bu kazalarda, 21 kişi hayatını kaybetti, 194 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, tatilin ikinci günü olan bugün ise Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Zonguldak, Diyarbakır, Kütahya, Sakarya, Gaziantep ve Denizli'de meydana gelen 21 kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.

DHA