Bayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 288 yaralı (2)

YARALI SAYISI 288'E YÜKSELDİ

Kurban Bayramı'nın ikinci, tatilin üçüncü günü olan bugün, kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, yakınlarıyla bayramlaşmaya ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı. Alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen bugün de çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 23.00'e kadar meydana gelen 70 kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü, tatilin ise üçüncü günü olan bugün de, İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ, Kırıkkale, Elazığ, Ankara, Sivas, Zonguldak ve Adıyaman'da meydana gelen 19 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı.

DHA