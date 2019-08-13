Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı (2)

76 KAZADA 31 KİŞİ ÖLDÜ

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'den sonra Sakarya (2), Şanlıurfa ve Gaziantep'te meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Böylece cuma günü mesai bitiminden bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen 76 kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi de yaralandı.

DHA