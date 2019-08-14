Bayram tatilinin kaza bilançosu: 34 ölü, 335 yaralı (2)

82 KAZADA 34 KİŞİ ÖLDÜ

Kurban Bayramı'nın son günü saat 17.00'den sonra 7 ilde meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Böylece geçen cuma günü mesai bitiminde başlayan tatil süresince bugün saat 23.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 82 kazada 34 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi de yaralandı.

UYARILAR VE ÖNLEMLER ACILARI AZALTTI

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun bayramın son günü dönüş trafiğini kontrol etmek için yaptığı denetimler sırasında açıkladığı gibi bu bayram, yapılan uyarılar ve alınan önlemler sayesinde gerek kaza sayısı, gerekse can kaybı ve yaralı konusundaki bilonçoda geçmiş yıllara oranla büyük oranda azalma olduğu dikkati çekti.

DHA