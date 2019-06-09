Bayram tatilinin son gününü piknikte geçirdiler

Eskişehir'de birçok vatandaş, Ramazan Bayramı tatilinin son gününü aileleri ve yakınlarıyla birlikte piknik yaparak geçirdi.

Eskişehir Regülatör Piknik Alanını dolduran vatandaşlar, yaktıkları mangal ve getirdikleri yiyeceklerle bayram tatilinin son gününün tadını çıkardı. Piknik alanında bulunan eğlence alanları ise aileleri ile birlikte gelen çocukların ilgi odağı oldu. Alana piknik için gelen insanların keyifle günlerini geçirdiğini ifade eden vatandaşlar, birbirleriyle yardımlaştıklarını ve bir kaynaşma ortamı olduğunu dile getirdi. Bunun yanında alanda yer bulmakta güçlük çektiklerine değinen vatandaşlar, "Son tatil günü. Ailelerin bu şekilde kaynaşması çok güzel. Çocuklar eğleniyor, herkesin huzuru yerinde. Yarın yine iş temposu başlayacak bu arada fırsat bulup ailecek buraya gelmek insanı dinlendiriyor. Bir yardımlaşma paylaşma havası var. Eksik olan yan masadan alınıyor. Fazla olan eksiği olana veriliyor. Şehir gerginliğinden pek bir şey kalmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA