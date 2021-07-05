Bayrama sayılı günler kaldı! Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar yollara çıktı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar, İstanbul'a getirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri denetim noktasında kurbanlıkların pasaport ve sağlık raporu kontrolleri yapıldı.

KONTROL NOKTALARINDA DENETİMLER YAPILIYOR

Bayrama kısa bir zaman kala hayvan hareketliliği yaşanıyor. Hayvan sevk kontrol noktalarındaki denetimler yoğunlaştırılmaya başladı. Ekipler geçiş noktalarında kontrol gerçekleştiriyor. Öte yandan veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kente girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Veteriner sağlık raporu hayvanın çıktığı yerde, Anadolu'da veya herhangi bir yerde, nereden geliyorsa orada bakanlığımızın veteriner hekimlerince hayvan sağlığı yönünden bütün muayeneler yapıldıktan sonra sağlıklı olan hayvanların hareket etmesi anlamına geliyor. Hayvanların veteriner sağlık raporu olmadan herhangi bir şekilde hareket kesinlikle yasak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bayramlarda yoğunluk yaşanan hayvan pazarlarında ise koronavirüse karşı önlemlerin alınacağı açıklandı. Bu kapsamda çadır girişlerine dezenfektanlar yerleştirilecek. Öte yandan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı