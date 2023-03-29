Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın

Ramazan'da bütün gün yemek yemediğine güvenip iftar ve sahurda tıka basa yiyenler dikkat! Kilo almak üzeresiniz... Ramazan'da kilo kontrolü nasıl yapılır? Ne yemeli, ne yememeli? İşte detaylar...

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Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın

Ramazan ayında oruç tutulduğu için genellikle az yemek yenilir ve sıvı alımı artar. Ancak bazı besinler ve alışkanlıklar, ramazanda kilo alımına neden olabilir. Örneğin, aşırı şekerli tatlılar, hamur işleri, yağlı ve kızartılmış yiyecekler, fast food, hazır meyve suları, gazlı içecekler gibi yüksek kalorili gıdalar tüketmek kilo aldırabilir. Ayrıca, sahurda yeterince protein ve lif içeren yiyecekler tüketmemek, iftarı aşırıya kaçarak fazla yemek yemek, iftardan sonra hemen yatmak gibi alışkanlıklar da kilo alımına neden olabilir.

İftar yemeğinde sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz:

Su tüketimine özen gösterin: İftar öğününe su içerek başlayın ve iftar yemeği boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Bu, tokluk hissini artırır ve aşırı yeme isteğini azaltır.

ramazanda kilo

İftariye ile başlayın: İftariyeliklerde bol miktarda lif, protein ve sağlıklı yağlar bulunur. Özellikle hurma, ceviz, badem gibi kuru yemişler, humus, cacık, zeytinyağlı yaprak dolması, gibi iftariyelikler hem doyurucu hem de sağlıklı seçeneklerdir.

Ana yemeği küçük porsiyonlarda tüketin: Ana yemekte pilav, et, tavuk gibi karbonhidrat ve protein kaynakları vardır. Bunları az yağlı ve küçük porsiyonlar halinde tüketmeye özen gösterin.

Sebze yemekleri tercih edin: İftar sofralarında sebze yemekleri de yer almalıdır. Sebzeler, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır.

Tatlıyı azaltın: Tatlılar, iftar yemeğinde çok tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Tatlı tüketmek isterseniz, mümkünse şekersiz veya meyve bazlı tatlıları tercih edin ve porsiyonlarını küçültün.

ramazanda kilo

Yavaş yiyin: Yavaş yemek yemek tokluk hissini artırır ve aşırı yeme isteğini azaltır. Bu nedenle, yemeklerinizi yavaşça ve çiğneyerek yiyin.

Düzenli egzersiz yapın: İftar yemeğinden sonra hafif bir yürüyüş yapabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak da kilo kontrolü için önemlidir.

Bu önerileri uygulayarak hem sağlıklı beslenip hem de kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Ancak, kilo vermek istiyorsanız sadece iftarda değil, gün boyunca da beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir.

Ramazan ayı boyunca, bazı yiyecekler ve alışkanlıklar kilo alımına neden olabilir. Aşağıda Ramazan'da kilo aldırabilecek bazı faktörler ve yiyecekler yer almaktadır:

Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalar: İftar yemeği sırasında aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecekler tüketmek kilo almaya neden olabilir. Bu tür yiyecekleri mümkün olduğunca azaltmak veya tamamen kaçınmak daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

Yetersiz su tüketimi: Ramazan'da, gün boyunca susuz kalmak nedeniyle iftarda su tüketimi artar. Ancak yeterli miktarda su tüketilmezse, vücutta su tutulması ve şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Aşırı yeme: İftarda uzun bir açlık sonrasında aşırı yeme eğilimi olabilir. Bu da kilo alımına neden olabilir. İftarda yavaş yemek yemek ve küçük porsiyonlar halinde yemek yemek kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Gece geç saatlerde yemek yeme: İftar yemeği genellikle geç saatlere denk gelir ve sahur yemeği de erken saatlerde yenir. Bu durum, vücudunuzun gece boyunca enerji kaynağı olarak kullanabileceği glikoz ve diğer besin maddelerini tüketmek yerine, enerji olarak yağları yakmasına neden olabilir.

Düzensiz uyku: Ramazan ayında uykusuzluk ve düzensiz uyku, metabolizmayı yavaşlatır ve kilo almaya neden olabilir. 

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