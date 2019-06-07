Bayramda Dağılcak’a akın ettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı, 9 günlük bayram tatilinde Kozanlıların yanı sıra Çukurova bölgesinin yoğun ilgi gösterdiği piknik alanı oldu.

Tarihi ve Kültürü ile Çukurova bölgesine hitap eden Kozan, Adana ve ilçeleri başta olmak üzere komşu il ve ilçelerden gelen vatandaşların sosyal tesisleri ve dinlenme alanlarıyla tercih ettiği bir bölge olurken Dağılcak Sosyal Tesisleri ise en önemli piknik alanları içerisinde yer alıyor.

Kozan Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Dağılcak, bayram dolayısıyla Hatay, Mersin, Osmaniye, Adana il ve ilçelerinden gelen vatandaşlarla bayram boyunca doldu taştı. Oksijen deposu olan Dağılcak Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, burayı tercih etmelerindeki en büyük etkenlerden birinin doğal güzelliklerinin yanında gösterilen ilgi olduğunu kaydetti.

Yaşlısından, gencine herkesin ailesiyle doya doya eğlendiği ve dinlendiği Dağılcak Mesire Alanı'na gelen piknikçiler, mesire alanının doğa harikası bir yer olduğunu da belirterek Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü tebrik etti.

Öte yandan uzun süredir kapalı olan ve yeniden açılan SODES ve Dağılcak arasında bulunan yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA