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  3. Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca ülke genelindeki hava tahminlerini açıkladı.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu 1112

Meteoroloji, Kurban Bayramı boyunca ülke genelindeki hava tahminlerini açıkladı.