Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu

İngiltere'den koronavirüse ilişkin korkutan açıklama: Avrupa'da ikinci bir dalga oluşmaya başladı

Irak'ta salgının başladığı günden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı!