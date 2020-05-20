Ramazan Bayramı'na yaklaşılan şu günlerde kargo şirketleriyle işi olan vatandaşlar arama motoruna Bayramda kargolar açık mı? Sürat, PTT, Aras, MNG Kargo bayramda açık mı? yazarak aratmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının da olduğu bu bayramda biz de sizleri için bu konuya ayrıntılı bir şekilde yer verdik. İşte Bayramda kargolar açık mı? sorusuyla ilgili gerekli bilgiler...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI? SÜRAT, PTT, ARAS, MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmaların çalıştığı açıklandı. Yayınlanan genelgede "Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişilerdir." yazısı yer aldı. Kargolardan ise bu bayramla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KARGOLAR GEÇEN SENE BAYRAMDA NASIL ÇALIŞTI?

YURTİÇİ KARGO

10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

MNG KARGO

Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.



ARAS KARGO

Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.

SÜRAT KARGO

Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.



TNT KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS KARGO

Öğle arası şubeler kapalı kalmadan devam eden mesai (öğle arası gönderi kabulü yoktur), akşam kapanış saati olarak 18.00'e kadar sürer; ancak bu saatler, UPS Kargo tarafından servis sağlayıcı düzeni kullandığı için şubeler özelinde farklılık göstermektedir. UPS Kargo, hafta içi 5 gün, hafta sonu ise sadece Cumartesi günü çalışmaktadır.

DHL KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şirket cumartesi günleri saat 09:00 - 15:00 arası hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo batı illerinde hafta içi saat 09:00 - 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 14:30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 14:00 arası hizmet vermektedir.

TNT KARGO

TNT Kargo hafta içi saat 08:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

DHL KARGO

DHL Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 - 12:00 arası hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.