Bayramda kurban kesecek olanlar dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu: Ceplerden en az bu kadar para çıkacak

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü, 28 Haziran tarihinde kutlanacak. Bayram süresince kurban kesmek isteyenler ise fiyatları öğrenmek için araştırmalarına başladılar.

GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI





Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdilik resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, internet satış sitelerinde koyun, koç ve dana fiyatlarına dair bazı bilgilere ulaşılabiliyor.

Söz konusu sitelerde yapılan araştırmalara göre, koyun fiyatları 2 Bin TL'den başlayarak 4 Bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Koç fiyatları ise koyunlara göre biraz daha yüksek seyrediyor ve 2 Bin 750 TL'den başlayarak 5 Bin TL'ye kadar yükseliyor.

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Dana fiyatları ise oldukça yüksek rakamlara ulaşıyor. Bazı internet sitelerinde dana fiyatlarının 75 Bin TL ve üzeri olduğu görülmüş. Ancak bu fiyatların kurbanlık hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.

İYİ ARAŞTIRMA YAPILMALI





Kurbanlık hayvanların fiyatları, satış yapılacak bölgeye ve satış zamanına göre de farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar, kurbanlık almadan önce fiyatları araştırmalı ve iyi bir araştırma yaparak en uygun fiyatlı kurbanlık hayvanı seçmeliler.

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Öte yandan, kurban kesmek isteyenlerin hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından kurallara uygun şekilde kesim yapmaları gerekiyor. Kurban kesim işlemlerinin veteriner hekimler tarafından yapılması ve hijyen kurallarına uyulması hayvanların sağlığı açısından oldukça önemli.