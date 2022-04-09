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  3. Bayramda memlekete gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

Bayramda memlekete gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam geldi. Zam sonrası İstanbul - Ankara seferleri 300 liraya yükseldi.

Bayramda memlekete gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

Rusya - Ukrayna savaşı ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artışlar meydana geldi. Özellikle motorin fiyatlarının 20 TL'nin üzerine çıkması sonrası maliyetleri artan şehirlerarası otobüs firmaları, fiyatlarında artışa gitti. NTV'nin haberine göre şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 

Bayramda memleketi gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

İSTANBUL - ANKARA ARASI 300 TL'YE ÇIKTI

Buna göre en çok kullanılan güzergahlardan biri olan İstanbul-Ankara arası otobüs bilet fiyatı 220 liradan 300 liraya çıktı. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki düşüş sonrası otobüs bileti fiyatlarının da düşeceği belirtilirken Ramazan bayramı öncesi gelen zammın seferleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Bayramda memleketi gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

Bayramda memleketi gitmeyi unutun! Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 20 ile yüzde 30 oranında zam geldi

Tayfun Altuntaş
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