Bayramda ortalık toz duman olacak! O ilde yaşayanlara kötü haber verildi: Dışarı adım atmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü o il için bayram öncesi çok kuvvetli olacağını ve dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. O ile için hava durumu nasıl olacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde. O İLDE ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI!

O İLDE ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari ilinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Bayram öncesi Hakkari ili için kuvvetli yağış beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari ili için kuvvetli yağış uyarısı verdi.



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Hakkari ilinde gece saatleri itibari ile çok kuvvetli, gök gürültülü yağış beklendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Yarın öğle saatleri sonrasında etkisinin azalması beklenmektedir. Yaşanan sağanak yağışta sel, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksaklıklar, fırtına ve dolu gibi olumsuz hava şartlarının gözükmesi beklenmektedir. Yaşanan olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilmiştir.