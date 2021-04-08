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Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı

Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasında açıkladı. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir.

Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı

Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört günün­de oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından ve­rilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayra­mı)” denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.

Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı

Allah için kurbanların kesildiği kurban bayra­mı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. (Buharı, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49)

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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