Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ele geçilirken 6 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.