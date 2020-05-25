Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ele geçilirken 6 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:08
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