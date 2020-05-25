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  3. Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi

Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ele geçilirken 6 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:08

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