Bayramda Pegasus’tan 137 ek sefer

Pegasus Hava Yolları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 137 ek sefer düzenleyecek.

Kurban Bayramı'na sadece birkaç gün kaldı. Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle bu durumu fırsata çevirmek isteyenler tatillerini değerlendirmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Tatilin kaç gün olacağı konusundaki belirsizliğin sürmesine rağmen uçak ve otobüs biletleri tükendi.

Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi nedeniyle ulaştırma şirketleri ek seferleri devreye aldı. Bayram dolayısıyla 8-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 bin 583 seferle hizmet verecek olan havayolu şirketi Pegasus, 137 ilave sefer düzenleyerek tüm uçaklarını yolcular için seferber edeceklerini duyurdu.

Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle diğer dönemlerden daha fazla hava trafiği oluşturduğuna vurgu yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Ticaret) Güliz Öztürk, "Bu bayram da talebin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜNDE PATLAMA YAŞANIYOR

Uçuş yoğunluğunun özellikle bayram tatilinin başladığı cuma ve cumartesi günlerinde daha fazla olduğunu kaydeden Güliz Öztürk, "Bayram haftasında en yoğun misafir taşıyacağımız noktalarımız yurt içinde Bodrum, Antalya, İzmir, Dalaman ve Trabzon; yurt dışında ise Tel Aviv, Londra, Köln, Düsseldorf ve Kuveyt oldu" bilgisini paylaştı.

MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Güliz Öztürk, Pegasus olarak 8-19 Ağustos tarihleri arasında 64 yurt içi, 73 yurt dışı olmak üzere toplam 137 ilave sefer planladıklarını bildirerek, "İlave seferlerimiz de dahil yurt içinde 3 bin 122, yurt dışında 3 bin 461 sefer olmak üzere toplam 6 bin 583 sefer düzenliyoruz. Çünkü önemli olan misafirlerimizin keyifli bir bayram tatili geçirmelerine yardımcı olmak. Biz de var gücümüzle bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA