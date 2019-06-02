Bayramda ulaşım ilk gün ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların özelikle mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için bayramda ilk gün belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Vatandaşların rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, belediye otobüslerini bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü ücretsiz yaptı. Buna göre 04 ve 05 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacağını belirtti. Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problemler için Alo 153 telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin 112 İtfaiye, 188 Cenaze ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi tatil boyunca hizmet verecek.

Kaynak: İHA