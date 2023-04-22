Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Geç kalmadan bunları hemen yapın: Hayati önem taşıyor

Bayram tatiliyle birlikte yollarda artan trafik kazaları riskini en aza indirmek için sürücülerin de özen göstermesi gerekiyor. Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, yaz aylarına uygun lastik kullanımı ve diş derinliği kontrolü yapılmasının, güvenli bir yolculuk için önemli olduğunu vurguladı. İşte uyarıların detayları...

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Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Geç kalmadan bunları hemen yapın: Hayati önem taşıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş aileleriyle buluşmak veya tatil yapmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. Ancak, bu durum şehirlerarası yollardaki trafik yoğunluğunu artırarak kazaların yaşanma riskini de yükseltiyor. Petlas, sürücülerin güvenli ve konforlu bir seyahat için dikkat etmeleri gereken konular hakkında önerilerde bulundu.

İZZET ÖZİLHAN'IN UYARILARI

ARABA

Petlas Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özilhan Boran, yolculuk öncesinde yapılması gereken kontroller konusunda uyarılarda bulundu. Öncelikle sürücülerin, en iyi lastikler veya en güvenli araçlar bile olsa, dikkatlerini kaybetmemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Sürüş öncesi yeterince dinlenmenin önemine dikkat çeken Boran, araç bakımlarının yapılarak, lastik basıncının kontrol edilmesi ve diş derinliğinin ölçülmesi gerektiğini belirtti. Yaz koşullarına uygun lastik kullanımının önemine dikkat çeken Boran, diş derinliği 3 milimetrenin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, frenler ve motor yağı gibi diğer önemli parçaların kontrol edilmesi, silecek suyunun dolu olması ve stepne lastiğinin de gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Boran ayrıca, kış lastiklerinin sıcak havalara uygun olmadığına dikkat çekerek, sıcak havalarda kış lastiklerinin performansının düştüğünü ve hatta aracın yakıt tüketimini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle, sıcak havalarda sürücülerin mutlaka yaz lastiği kullanması gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, yasal hız sınırlarına uyulması gerektiğini de hatırlattı.

Uzun süren yolculuklarda sürücülerin mola vermesi gerektiğini vurgulayan Boran, uykusuz araç kullanımının büyük kazalara neden olabileceği uyarısında bulundu. Tüm bunların yanı sıra, sürücülerin araçlarında ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı gibi acil durum ekipmanlarını da bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

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