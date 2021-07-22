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Bayramda yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

Pendik'te öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürmek isteyen ekipler, bayramlık hediyeleri için harekete geçti. Bayram için yeni kıyafetler alınan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Bayramda yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

Bayram denilince akla ilk gelen paylaşmak ve çocuklarını mutlu etmek. Türk adetlerinde özel bir yeri olan dini bayramlarda, çocuklara hediye ve bayram harçlığı vermek gelenek haline gelmiştir. Bu nedenle büyükler çocukları mutlu etmek için ellerinden geleni yapar. Yeni kıyafetler alınarak çocuklar mutlu edilir.

Bayramda yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

Pendik Belediye tarafından da çocukların mutlu bir bayram geçirmesi için harekete geçildi. Maddi imkansızlıklar yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için bayramlık kıyafetler alındı. Yetim ve öksüz çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.  

Bayramda yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

1050 ÇOCUĞA BAYRAMLIK ALINDI

Pendik Belediyesi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı.1050 çocuk bayramlık alışverişi yaptı.
Pendik Belediyesi bayram sebebiyle Sosyal İşler Müdürlüğü listelerinde kayıtlı olan yetim ve öksüz çocukları bayramlık alışverişine çıkarttı. Çocuklar bayramda giyecekleri kıyafetkleri kendileri seçerken neşeli dakikalar yaşandı. Kurban Bayramı vesilesiyle Sosyal İşler Müdürlüğüne kayıtlı 685 aileye ulaşıldı ve toplam 1050 yetim ve öksüz çocuk giydirildi.

Bayramda yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

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