ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ile Çardak beldesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, barajdaki son durumu kontrol etmek için teknik gezi düzenledi.

Burada yapılan incelemede ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki barajda su seviyesinde azalma yaşandığı tespit edildi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, azalmanın ilerleyen süreç için tehlike arz etmediğini ancak su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl kış mevsiminin kurak geçtiğini anımsatan Yılmaz, barajdaki azalma karşısında ilçedeki sokak ve mahalle çeşmelerinden bazılarını da kapatarak önlem almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çeşmelerden günlük 100-150 ton kadar su akıyordu. Önlem olarak çok ihtiyaç olmayan sokak çeşmelerini bu yüzden kapattık. Bu konuyu vatandaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı belki biraz daha fazla su tüketimi olacak, bunun bilincindeyiz. Evet su sıkıntımız olmayacak ama su kullanım konusunda idareli gitmeliyiz. İnşallah bundan sonra yağmurlar daha çok olur. En son yağmurlarda mesela su seviyesi azda olsa yükselmiş onu görebiliyoruz. Bu yıl su kullanırken biraz daha dikkat edelim."

Kaynak: AA