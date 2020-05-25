Bayramı havaya ateş açarak kutlamıştı! O şahıs hakkında soruşturma açıldı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Mahmuriye Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evinin penceresine çıkıp, “Bayramımız mübarek olsun” diyerek tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük tepki topladı.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:33
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