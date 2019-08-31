"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

ÇANAKKALE (AA) - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin galası yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki galaya katılan davetliler, filmin oyuncuları ve senaristi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeselin büyük bölümünün İÇDAŞ AŞ'nin desteğiyle 2017'de restore edilerek müze haline dönüştürülen evde yapıldığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Ana sponsorluğunu İÇDAŞ'ın üstlendiği, Ehl-i Hayal Film tarafından çekilen bu belgesel 45 dakikadan oluşuyor. Çok kısa bir sürede Mehmet Akif'in hayatının bir bölümünü beyaz perdede izliyoruz. Tüm Türkiye'miz için 'milli şair' diye ifade ettiğimiz, 'Çanakkale destanını yazan kişi' diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk."

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ise manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını dile getiren Ağırbaş, "Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, projede görev alan herkese ve sponsorluğu üstlenen İÇDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Galaya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, senarist Ömer Erbil, filmin oyuncuları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA