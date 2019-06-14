Bayramiç'te bir kişi silahla yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir muhtarın, evinin önünde tartışan kişileri uzaklaştırmak için silahla yere ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tongurlu köyünde yaşayan ve alkollü olduğu iddia edilen R.T, yanına birkaç arkadaşını alarak, telefon edip babasını hastaneye götürmesini istediği ve olumsuz cevap aldığı öne sürülen muhtar Ö.G'nin evinin önüne gitti.

Yaşanan arbede sırasında Ö.G, kalabalığı dağıtmak için yere birkaç el ateş etti. Bu sırada seken kurşunlardan biri R.T'nin bacağına geldi.

Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan R.T, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.







Kaynak: AA