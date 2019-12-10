Bayramiç'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Debboylar mevkisi Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü. Kaza esnasında başından...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Debboylar mevkisi Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü.
Kaza esnasında başından darbe alan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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