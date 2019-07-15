Bayramiç'te ev yangını ÇANAKKALE (AA) - Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Çalıdağı köyünde tadilat halindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına, vatandaşların yanı sıra Bayramiç Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü...

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ÇANAKKALE (AA) - Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Çalıdağı köyünde tadilat halindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, vatandaşların yanı sıra Bayramiç Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA



