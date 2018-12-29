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  3. Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

Bayramiç Belediyesi Mehmet Akif Ersoy için babasının Bayramiç'te görev yaptığı Karşıyaka Caminde Cuma namazı sonrası mevlit okutup, pilav dağıttı. Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "İlçede her yıl onu anıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda mevlit okutup halka pilav ikramında bulunduk. İstiklal Marşımızın yazarı ve hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82'inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Bayramiç halkı olarak böylesine büyük bir şaire sahip olmakla iftihar ediyoruz" dedi.

Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Kaynak: İHA

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