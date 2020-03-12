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Bayramiç'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramalarda dedektör ele geçirdi. Polis ekiplerince, narkotik köpeği ile M.A'ya ait evde yapılan...

Bayramiç'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramalarda dedektör ele geçirdi.

Polis ekiplerince, narkotik köpeği ile M.A'ya ait evde yapılan aramada ise 3 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.A, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA




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