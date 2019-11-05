Bayramiç’teki yeni Hükümet Konağı projesinde sona gelindi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan yeni Hükümet Konağı projesinde sona gelindiğini söyledi.

İlçedeki eski Hükümet Konağı'nın depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılmasının ardından inşaatına başlanan projede artık sona gelindi. Yeni Hükümet Konağı'ndaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizin bir kamu binası daha modern imkanlara kavuşuyor" diyerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çanakkale'mizde neredeyse yenilenmeyen okul, hastane, hükümet konağı kalmadı. Hemşehrilerimizin hak ettiği kaliteli hizmeti sağlamak için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan Bayramiç Hükümet Konağı'mız kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Geleneksel mimari yapıyla inşa edilen binamız Akif'in hatıralarına ev sahipliği yapan Bayramiç'imize çok yakışacak. 3 katlı Hükümet Konağı'mızın içerisinde Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar yer alacak. Şimdiden yeni Hükümet Konağı'mızın hayırlı olmasını dilerim. Çanakkale'mizdeki bütün kamu binalarını modern imkanlarla hizmet verir hale kavuşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: İHA