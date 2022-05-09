"Bayramımızı bile karamsar geçirdik" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! "Havuz başında bize acımış"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödememesi ve karanlıkta yayın yapması sebebiyle bir süre gündemden düşmeyen isimler arasında yer almıştı. Karanlıkta yayın yaptığı esnada eşinin bin liralık kazağı da "Kazak alacağınıza faturayı ödeyin" yorumlarını beraberinde getirmişti. Bu defa bayramın karamsar geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde tatil yaptığı öğrenildi.

"HAVUZ BAŞINDA BİZE ACIMIŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerini kullandığı bir yazı paylaşmıştı.

Paylaşımın hemen ardından bayram tatili sürecinde Antalya Sirene Belek Hotel'de olduğu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Havuz başında bize acımış" yorumları da beraberinde geldi. Otelin resimleri paylaşırken, konaklama ücretinin 139 bin TL olduğu öğrenildi.