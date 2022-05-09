"Bayramımızı bile karamsar geçirdik" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! "Havuz başında bize acımış"Antalyaspor –Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor –Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiSon dakika! Gaza basmadan bir kez daha düşünün! Benzine 1 TL 12 kuruş zam!CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! "Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!"19 Mayıs okullar tatil mi 2022 ? | 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün 2022 ?38 yaşına girecek olan ünlü oyuncu Aslı Enver'den büyüleyen pozlar! "Yaşlandın be Aslı..."Johnny Depp'le fotoğraf paylaşan Aynur Aydın'dan 'patavatsız' açıklama! "Kalktı"İnstagramda NFT dönemi başlıyorTikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! "Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin."APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne "Provokatör" dedi, sonra tehditleri sıraladı! "HDP’den korkuyorlar, çünkü..."
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"Bayramımızı bile karamsar geçirdik" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! "Havuz başında bize acımış"

Kemal Kılçdaroğlu'nun, Ramazan Bayramı'nda yaptığı "Bayramımızı bile karamsar geçirdik" paylaşımı, sosyal medyaya sızdırılan oteldeki tatil görüntüleriyle şaşkına çevirirken "Havuz başında bize acımış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"Bayramımızı bile karamsar geçirdik" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! "Havuz başında bize acımış"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödememesi ve karanlıkta yayın yapması sebebiyle bir süre gündemden düşmeyen isimler arasında yer almıştı. Karanlıkta yayın yaptığı esnada eşinin bin liralık kazağı da "Kazak alacağınıza faturayı ödeyin" yorumlarını beraberinde getirmişti. Bu defa bayramın karamsar geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde tatil yaptığı öğrenildi. 

Bayramımızı bile karamsar geçirdik diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! Havuz başında bize acımış

"HAVUZ BAŞINDA BİZE ACIMIŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerini kullandığı bir yazı paylaşmıştı.

Bayramımızı bile karamsar geçirdik diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! Havuz başında bize acımış

Paylaşımın hemen ardından bayram tatili sürecinde Antalya Sirene Belek Hotel'de olduğu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Havuz başında bize acımış" yorumları da beraberinde geldi. Otelin resimleri paylaşırken, konaklama ücretinin 139 bin TL olduğu öğrenildi.

Bayramımızı bile karamsar geçirdik diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! Havuz başında bize acımışBayramımızı bile karamsar geçirdik diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kraliyet dairesindeki bayram tatili dudak uçuklattı! Havuz başında bize acımış

Bölge Gündem Editör Ekibi
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