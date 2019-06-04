Bayramın ilk günü Erdoğan Dünya Liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Kazakistan'ın eski lideri Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Erdoğan ile liderlerin, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.