Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Temmuz Cuma hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusunda yer yer etkili olmak üzere sağanak yağışlı ; Rüzgar: Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde ; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,5 ila 3,5m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağışta orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu ; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde batısında kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu ; Rüzgar: Batı ve güneybatı gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.