Bayramının 3. gününde vatandaşlar sahile ve yeşil alanlara akın etti

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde mangalını alan İstanbullular yeşil alanlara ve sahile akın etti. Kurban etleriyle mangal yaparak aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşların adresi sahil ve yeşil alanlar oldu. Avcılar Sahili'nde kurban etleriyle mangal yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlerin üzerine açarak oyun aktiviteleriyle vakit geçirdi. Ailesiyle gelen çocuklar oyun parklarında vakit geçirirken, kimisi ise hamak kurup gün boyu dinlendi. Bayram tatili dolayısıyla vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, İstanbul'da kalanlar bayramın tadını çıkardı. İstanbulluların en büyük sorunlarından olan trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde yerini boş yollara, cadde ve sokaklara bıraktı.

Kaynak: İHA