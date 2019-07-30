Bayramlaşmaya giden Suriyeli çocukların eksik aşıları tamamlanıyor

KURBAN Bayramı'nı aileleriyle birlikte ülkelerinde geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli 0-15 yaş gurubundaki çocukların eksik aşıları tamamlandıktan sonra çıkışları sağlanıyor.

Aileleriyle birlikte Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen 0-15 yaş gurubundaki çocukların mevcut aşı kartları inceleniyor. Kartlarında aşıları eksik olan çocukların aşıları da yapılarak çıkışları sağlanıyor. Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen 3 bin 500 çocuktan eksik aşısı bulunan bin çocuğa kızamık, kızamıkcık, kabakulak (KKK), oral polio (OPA), difteri, boğmaca, tetanos, inaktif polio (DaBT-IPA-Hib) aşısı yapıldı.

2 EKİPTE 30 GÖREVLİ

Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 0-15 yaş gurubunda olan ve Suriye tarafına geçmek isteyen çocukların eksik aşılarının yapılmasında 2 ekiple toplam 30 sağlık personeli görev yapıyor. Sağlık ekipleri, gelen çocukların kartlarını kontrol ettikten sonra eksik aşıları tamamlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın rutin çalışması olan aşı uygulaması çıkışların son günü olan 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

GİDENLERİN SAYISI 11 BİN 500 OLDU

Bu arada, Cilvegözü'nden çıkış yapan Suriyelilerin sayısı da 11 bin 500'ü buldu. Beraberlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi, randevu çıktısı olan Suriyeliler geldikleri Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerin ardından bayramlaşmak üzere çıkış yapıyor. 22 Temmuz'da başlayıp 9 Ağustos günü sona erecek çıkışlarda bugüne kadar gidenlerin sayısı 11 bin 500'ü buldu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 36 BİN KİŞİ GİTMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapmış ve 36 bin kişi gitmişti.

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DHA