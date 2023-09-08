Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zabıta Haftası ve Belediye Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personelleriyle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zabıta Haftası ve Belediye Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personelleriyle bir araya geldi. Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Aydıner, "Büyük bir özveri ile görev yapan zabıta personellerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci yılı münasebetiyle zabıta personelleriyle boğaz turunda bir araya geldi. Zabıta personellerinin güzel bir akşam geçirdiği program toplu halde fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"Zabıta yerel yönetimlerin halka açılan yüzüdür"

Zabıta teşkilatının köklü bir tarihi olduğunu ve oldukça zorlu bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Atila Aydıner, "Belediyemizin en önemli birimlerinden olan ve halkımızın huzuru için gece gündüz çalışan zabıta, büyük bir teşekkürü hak ediyor. Büyük bir özveri ile görev yapan zabıta personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Tam 197 yıldır sağlık, ruhsat, asayiş gibi önemli görevlerle yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzüdür zabıta. Bu vesileyle 197 yıllık bu büyük teşkilatın, Zabıta Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, tüm zabıta personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 197. yaşını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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