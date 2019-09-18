Bayrampaşa Belediyesinden stajyerlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Bayrampaşa Belediyesi, 2019-2020 dönemi stajyerlerine sıfır atık temalı geri dönüşüm eğitimi verdi.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçedeki sıfır atık temalı geri dönüşüm eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda 9 ay boyunca Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli yaklaşık 100 stajyer öğrenciye Belediye Kültür Salonu'nda sıfır atık eğitimi verildi. Eğitimde, kaynakların daha verimli kullanılması, geri dönüşebilen atıklar ile atık oluşumunun azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması gerektiği sunum eşliğinde detaylarıyla anlatıldı. Öğrencilerin çevre konusunda duyarlılıklarını geliştirerek sıfır atık projesine destek olmaları amacıyla verilen eğitimde ayrıca sıfır atık entegre sistemi hakkında da bilgiler verildi.

Kaynak: İHA