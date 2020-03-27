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BAYRAMPAŞA OTOGARDA SON DURUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi.

BAYRAMPAŞA OTOGARDA SON DURUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da son aolarak, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan detaylar

Kaynak: DHA




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