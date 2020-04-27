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Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde, hale girmek isteyen esnaf uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çeşitli yerlerden Bayrampaşa'ya gelenler, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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