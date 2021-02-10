Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 10.02.2021 12:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.02.2021 12:00



Bayrampaşa Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri

Necati Selçuk Şahin(hakem), Selçuk Gökgöz(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 55. Samet Karakoç, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 23. Mertcan Aktaş, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 50. Berkay Ceylan



Yedekler

67. Mehmet Enes Sarı, 80. Mehmet Sefa Etöz, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 9. İsa Güler, 11. İlkay İşler, 18. Göksel Serhan Durmuş



Teknik Sorumlu

Volkan Arslan

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 7. Metehan Andaç Özlü, 25. Uğur Durmuş, 35. Mert Efe Çölbeyi



Yedekler

19. Ebubekir Elihoş, 2. Taner Kahriman, 30. Halil Duman, 8. Rauf Öktem, 61. Tolunay Yurtseven, 70. Alperen Topçular, 21. Vedat Yeşilkaya



Teknik Sorumlu

Hüseyin Dağ

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 18 10 5 3 29 19 35 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 18 11 2 5 23 14 35 9 3 68 Aksaray Belediyespor 17 10 3 4 22 11 33 11 4 Bursa Yıldırımspor 18 9 5 4 24 13 32 11 5 Adıyaman 1954 SK 18 7 10 1 19 12 31 7 6 Bayrampaşa 18 8 5 5 31 20 29 11 7 52 Orduspor FK 19 5 11 3 25 17 26 8 8 Alanya Kestelspor 18 6 6 6 23 21 24 2 9 Karaköprü Belediyespor 19 5 7 7 25 28 22 -3 10 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 18 6 4 8 26 30 22 -4 11 Bergama Belediyespor 18 5 7 6 18 23 22 -5 12 Siirt İl Özel İdare 18 5 7 6 15 25 22 -10 13 Silivrispor 18 5 6 7 18 24 21 -6 14 Kozan Spor FK 19 4 8 7 13 16 20 -3 15 Modafen 18 4 4 10 15 25 16 -10 16 Sultanbeyli Bld. 18 4 2 12 11 25 14 -14 17 Muğlaspor 18 1 6 11 10 24 9 -14

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