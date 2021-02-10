Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 10.02.2021 12:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.
Bayrampaşa Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.02.2021 12:00
Bayrampaşa Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Necati Selçuk Şahin(hakem), Selçuk Gökgöz(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 55. Samet Karakoç, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 23. Mertcan Aktaş, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 50. Berkay Ceylan
Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 80. Mehmet Sefa Etöz, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 9. İsa Güler, 11. İlkay İşler, 18. Göksel Serhan Durmuş
Teknik Sorumlu
Volkan Arslan
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 7. Metehan Andaç Özlü, 25. Uğur Durmuş, 35. Mert Efe Çölbeyi
Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 2. Taner Kahriman, 30. Halil Duman, 8. Rauf Öktem, 61. Tolunay Yurtseven, 70. Alperen Topçular, 21. Vedat Yeşilkaya
Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|18
|10
|5
|3
|29
|19
|35
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18
|11
|2
|5
|23
|14
|35
|9
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|17
|10
|3
|4
|22
|11
|33
|11
|4
|Bursa Yıldırımspor
|18
|9
|5
|4
|24
|13
|32
|11
|5
|Adıyaman 1954 SK
|18
|7
|10
|1
|19
|12
|31
|7
|6
|Bayrampaşa
|18
|8
|5
|5
|31
|20
|29
|11
|7
|52 Orduspor FK
|19
|5
|11
|3
|25
|17
|26
|8
|8
|Alanya Kestelspor
|18
|6
|6
|6
|23
|21
|24
|2
|9
|Karaköprü Belediyespor
|19
|5
|7
|7
|25
|28
|22
|-3
|10
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18
|6
|4
|8
|26
|30
|22
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|18
|5
|7
|6
|18
|23
|22
|-5
|12
|Siirt İl Özel İdare
|18
|5
|7
|6
|15
|25
|22
|-10
|13
|Silivrispor
|18
|5
|6
|7
|18
|24
|21
|-6
|14
|Kozan Spor FK
|19
|4
|8
|7
|13
|16
|20
|-3
|15
|Modafen
|18
|4
|4
|10
|15
|25
|16
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|18
|4
|2
|12
|11
|25
|14
|-14
|17
|Muğlaspor
|18
|1
|6
|11
|10
|24
|9
|-14
Fikstür
|10.02.2021
|Bayrampaşa
|3-2
|Karaköprü Belediyespor
|10.02.2021
|Adıyaman 1954 SK
|1-0
|Düzcespor
|10.02.2021
|Silivrispor
|0-0
|Kestelspor
|10.02.2021
|Siirt İl Özel İdare
|0-1
|Bursa Yıldırımspor
|10.02.2021
|Muğlaspor
|1-0
|Sultanbeyli Bld.
|10.02.2021
|Modafen
|0-0
|68 Aksaray Belediyespor
|10.02.2021
|Kozan Spor FK
|0-0
|52 Orduspor FK
|10.02.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-1
|1954 Kelkit Bld.Spor