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Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 10.02.2021 12:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.

Bayrampaşa Spor  Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.02.2021 12:00

Bayrampaşa Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Necati Selçuk Şahin(hakem), Selçuk Gökgöz(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 81. Burçak Özkanca, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 55. Samet Karakoç, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 23. Mertcan Aktaş, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 21. Mustafa Yılmaz, 50. Berkay Ceylan

Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 80. Mehmet Sefa Etöz, 5. Nasrullah Dedemen, 34. Batuhan Boyoğlu, 9. İsa Güler, 11. İlkay İşler, 18. Göksel Serhan Durmuş

Teknik Sorumlu
Volkan Arslan

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 7. Metehan Andaç Özlü, 25. Uğur Durmuş, 35. Mert Efe Çölbeyi

Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 2. Taner Kahriman, 30. Halil Duman, 8. Rauf Öktem, 61. Tolunay Yurtseven, 70. Alperen Topçular, 21. Vedat Yeşilkaya

Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor18105329193510
21954 Kelkit Bld.Spor1811252314359
368 Aksaray Belediyespor17103422113311
4Bursa Yıldırımspor1895424133211
5Adıyaman 1954 SK1871011912317
6Bayrampaşa1885531202911
752 Orduspor FK1951132517268
8Alanya Kestelspor186662321242
9Karaköprü Belediyespor19577252822-3
10Kırıkkale Büyük Anadoluspor18648263022-4
11Bergama Belediyespor18576182322-5
12Siirt İl Özel İdare18576152522-10
13Silivrispor18567182421-6
14Kozan Spor FK19487131620-3
15Modafen184410152516-10
16Sultanbeyli Bld.184212112514-14
17Muğlaspor18161110249-14

Fikstür

10.02.2021Bayrampaşa3-2Karaköprü Belediyespor
10.02.2021Adıyaman 1954 SK1-0Düzcespor
10.02.2021Silivrispor0-0Kestelspor
10.02.2021Siirt İl Özel İdare0-1Bursa Yıldırımspor
10.02.2021Muğlaspor1-0Sultanbeyli Bld.
10.02.2021Modafen0-068 Aksaray Belediyespor
10.02.2021Kozan Spor FK0-052 Orduspor FK
10.02.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-11954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü
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