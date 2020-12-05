Bayrampaşa Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Modafen ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Bayrampaşa Spor Modafen Maçının Hakemleri

Yalçın Taşkınfurat(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Harun Pekyürek(2. Yardımcı Hakem), Abdüssamet Ulutaş(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 70. Kerem Çalışkan, 75. Ahmet Enes Özer, 80. Mehmet Sefa Etöz



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 7. Barış Güven, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 19. Yiğit Kadıoğlu, 32. Gökhan Yılmaz, 61. İsmail Hasan Bakkal, 77. Ziya Şakar



Teknik Sorumlu





Goller

Mustafa Yılmaz,59.dk (f), İsa Güler,68.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Erkam Develi 25.dk, Kırmızı Kart Mustafa Kutay Pekşen 42.dk, Sarı Kart Mustafa Yılmaz 52.dk



Oyundan Çıkanlar

Erkam Develi 82.dk, İsa Güler 90.dk, Mustafa Yılmaz 75.dk, Bünyamin Balat 46.dk



Oyuna Girenler

Yiğit Kadıoğlu 82.dk, İsmail Hasan Bakkal 90.dk, Ziya Şakar 75.dk, Gökhan Yılmaz 46.dk

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 19. Onur Demir, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 34. Erdoğan Erdoğan, 75. Doğan Zincir, 90. Enes Ata, 98. Mert Yamak



Yedekler

16. Reşat Şen, 5. Hasan Ozan Girgin, 6. Ceyhun Yelkenci, 10. Ahmet Gündoğdu, 23. Fevzi Can Bozkuş, 79. Tunahan Birinci, 81. Emre Bayraktarbaşı



Teknik Sorumlu





Goller

Yıldıray Koçal,44.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yıldıray Koçal 25.dk, Sarı Kart Enes Ata 21.dk, Sarı Kart Umut Uysal 65.dk, Kırmızı Kart Mert Yamak 56.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Umut Uysal 72.dk, Erdoğan Erdoğan 86.dk, Onur Demir 72.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 58.dk



Oyuna Girenler

Tunahan Birinci 72.dk, Ahmet Gündoğdu 86.dk, Fevzi Can Bozkuş 72.dk, Ceyhun Yelkenci 58.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 12 7 1 4 14 9 22 5 2 68 Aksaray Belediyespor 11 6 3 2 13 7 21 6 3 Bursa Yıldırımspor 11 6 2 3 16 7 20 9 4 Adıyaman 1954 SK 11 5 5 1 14 9 20 5 5 Bayrampaşa 10 5 2 3 22 12 17 10 6 52 Orduspor FK 11 3 7 1 16 9 16 7 7 Bergama Belediyespor 9 4 4 1 13 8 16 5 8 Düzcespor 9 4 4 1 13 8 16 5 9 Alanya Kestelspor 11 4 3 4 15 15 15 0 10 Modafen 10 4 1 5 11 10 13 1 11 Siirt İl Özel İdare 11 3 4 4 10 18 13 -8 12 Silivrispor 11 2 4 5 9 18 10 -9 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 9 2 3 4 11 17 9 -6 14 Karaköprü Belediyespor 9 2 3 4 7 13 9 -6 15 Muğlaspor 9 1 4 4 7 11 7 -4 16 Kozan Spor FK 8 1 2 5 5 11 5 -6 17 Sultanbeyli Bld. 12 1 2 9 5 19 5 -14

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