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Bayrampaşa Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayrampaşa Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Modafen ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Bayrampaşa Spor  Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Bayrampaşa Spor Modafen Maçının Hakemleri
Yalçın Taşkınfurat(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Harun Pekyürek(2. Yardımcı Hakem), Abdüssamet Ulutaş(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 70. Kerem Çalışkan, 75. Ahmet Enes Özer, 80. Mehmet Sefa Etöz

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 7. Barış Güven, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 19. Yiğit Kadıoğlu, 32. Gökhan Yılmaz, 61. İsmail Hasan Bakkal, 77. Ziya Şakar

Teknik Sorumlu


Goller
Mustafa Yılmaz,59.dk (f), İsa Güler,68.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Erkam Develi 25.dk, Kırmızı Kart Mustafa Kutay Pekşen 42.dk, Sarı Kart Mustafa Yılmaz 52.dk

Oyundan Çıkanlar
Erkam Develi 82.dk, İsa Güler 90.dk, Mustafa Yılmaz 75.dk, Bünyamin Balat 46.dk

Oyuna Girenler
Yiğit Kadıoğlu 82.dk, İsmail Hasan Bakkal 90.dk, Ziya Şakar 75.dk, Gökhan Yılmaz 46.dk

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 19. Onur Demir, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 34. Erdoğan Erdoğan, 75. Doğan Zincir, 90. Enes Ata, 98. Mert Yamak

Yedekler
16. Reşat Şen, 5. Hasan Ozan Girgin, 6. Ceyhun Yelkenci, 10. Ahmet Gündoğdu, 23. Fevzi Can Bozkuş, 79. Tunahan Birinci, 81. Emre Bayraktarbaşı

Teknik Sorumlu


Goller
Yıldıray Koçal,44.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 25.dk, Sarı Kart Enes Ata 21.dk, Sarı Kart Umut Uysal 65.dk, Kırmızı Kart Mert Yamak 56.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Umut Uysal 72.dk, Erdoğan Erdoğan 86.dk, Onur Demir 72.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 58.dk

Oyuna Girenler
Tunahan Birinci 72.dk, Ahmet Gündoğdu 86.dk, Fevzi Can Bozkuş 72.dk, Ceyhun Yelkenci 58.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor12714149225
268 Aksaray Belediyespor11632137216
3Bursa Yıldırımspor11623167209
4Adıyaman 1954 SK11551149205
5Bayrampaşa1052322121710
652 Orduspor FK11371169167
7Bergama Belediyespor9441138165
8Düzcespor9441138165
9Alanya Kestelspor114341515150
10Modafen104151110131
11Siirt İl Özel İdare11344101813-8
12Silivrispor1124591810-9
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor923411179-6
14Karaköprü Belediyespor92347139-6
15Muğlaspor91447117-4
16Kozan Spor FK81255115-6
17Sultanbeyli Bld.121295195-14

Fikstür

03.12.2020Alanya Kestelspor0-11954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020SilivrisporP-PMuğlaspor
03.12.2020Siirt İl Özel İdareP-PKırıkkale Büyük Anadoluspor
03.12.2020Kestelspor 1954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020Karaköprü BelediyesporP-PBergama Belediyespor
03.12.2020Düzcespor3-0Sultanbeyli Bld.
03.12.2020Bursa Yıldırımspor1-068 Aksaray Belediyespor
03.12.2020Bayrampaşa2-1Modafen
03.12.2020Adıyaman 1954 SK0-0Kozan Spor FK


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