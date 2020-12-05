Bayrampaşa Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Modafen ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Bayrampaşa Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Bayrampaşa Spor Modafen Maçının Hakemleri
Yalçın Taşkınfurat(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Harun Pekyürek(2. Yardımcı Hakem), Abdüssamet Ulutaş(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 70. Kerem Çalışkan, 75. Ahmet Enes Özer, 80. Mehmet Sefa Etöz
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 7. Barış Güven, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 19. Yiğit Kadıoğlu, 32. Gökhan Yılmaz, 61. İsmail Hasan Bakkal, 77. Ziya Şakar
Teknik Sorumlu
Goller
Mustafa Yılmaz,59.dk (f), İsa Güler,68.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erkam Develi 25.dk, Kırmızı Kart Mustafa Kutay Pekşen 42.dk, Sarı Kart Mustafa Yılmaz 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Erkam Develi 82.dk, İsa Güler 90.dk, Mustafa Yılmaz 75.dk, Bünyamin Balat 46.dk
Oyuna Girenler
Yiğit Kadıoğlu 82.dk, İsmail Hasan Bakkal 90.dk, Ziya Şakar 75.dk, Gökhan Yılmaz 46.dk
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 19. Onur Demir, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 34. Erdoğan Erdoğan, 75. Doğan Zincir, 90. Enes Ata, 98. Mert Yamak
Yedekler
16. Reşat Şen, 5. Hasan Ozan Girgin, 6. Ceyhun Yelkenci, 10. Ahmet Gündoğdu, 23. Fevzi Can Bozkuş, 79. Tunahan Birinci, 81. Emre Bayraktarbaşı
Teknik Sorumlu
Goller
Yıldıray Koçal,44.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 25.dk, Sarı Kart Enes Ata 21.dk, Sarı Kart Umut Uysal 65.dk, Kırmızı Kart Mert Yamak 56.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Uysal 72.dk, Erdoğan Erdoğan 86.dk, Onur Demir 72.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 58.dk
Oyuna Girenler
Tunahan Birinci 72.dk, Ahmet Gündoğdu 86.dk, Fevzi Can Bozkuş 72.dk, Ceyhun Yelkenci 58.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|22
|5
|2
|68 Aksaray Belediyespor
|11
|6
|3
|2
|13
|7
|21
|6
|3
|Bursa Yıldırımspor
|11
|6
|2
|3
|16
|7
|20
|9
|4
|Adıyaman 1954 SK
|11
|5
|5
|1
|14
|9
|20
|5
|5
|Bayrampaşa
|10
|5
|2
|3
|22
|12
|17
|10
|6
|52 Orduspor FK
|11
|3
|7
|1
|16
|9
|16
|7
|7
|Bergama Belediyespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|8
|Düzcespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|9
|Alanya Kestelspor
|11
|4
|3
|4
|15
|15
|15
|0
|10
|Modafen
|10
|4
|1
|5
|11
|10
|13
|1
|11
|Siirt İl Özel İdare
|11
|3
|4
|4
|10
|18
|13
|-8
|12
|Silivrispor
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|10
|-9
|13
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|9
|-6
|14
|Karaköprü Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|9
|-6
|15
|Muğlaspor
|9
|1
|4
|4
|7
|11
|7
|-4
|16
|Kozan Spor FK
|8
|1
|2
|5
|5
|11
|5
|-6
|17
|Sultanbeyli Bld.
|12
|1
|2
|9
|5
|19
|5
|-14
Fikstür
|03.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Silivrispor
|P-P
|Muğlaspor
|03.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|P-P
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|03.12.2020
|Kestelspor
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|P-P
|Bergama Belediyespor
|03.12.2020
|Düzcespor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|03.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|68 Aksaray Belediyespor
|03.12.2020
|Bayrampaşa
|2-1
|Modafen
|03.12.2020
|Adıyaman 1954 SK
|0-0
|Kozan Spor FK