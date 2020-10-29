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  3. Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı

Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı

Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Bayrampaşa'da bir alt geçidin sular altında kalmasına sebep oldu. Yol bir süreliğine gelen ekipler tarafından trafiğe kapatılırken suları temizleyen ekiplerin uzun çalışmaları sonucunda alt geçit trafiğe tekrardan açıldı.

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29 Ekim 2020 Perşembe 09:32
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