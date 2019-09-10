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Bayrampaşa’da çatı yangını

İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can...

Bayrampaşa’da çatı yangını

İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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