Bayrampaşa’da çatı yangını İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can...

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İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA



