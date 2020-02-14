İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle Bayrampaşa'da deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, İstanbul'da 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği ve Yıldırım Mahallesi'nde bir binanın enkazında mahsur kalanlar olduğu senaryosuyla gerçekleştirildi. Tatbikatta, önceden yıkılmış bir binanın enkazı kullanıldı.

İhbar üzerine oluşturulan Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edilen Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibi, AFAD'ın eğitimli köpekleri eşliğinde bölgeye gelerek çalışmalara başladı. Vatandaşlar da tatbikatta yaralıları kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Enkaz alanında ölçüm yaparak doğal gaz ve elektrik tesisatını kesen ekipler, daha sonra bölgede sismik dinleme cihazıyla dinleme yaptı. Arama kurtarma ekipleri tarafından ortam dinlenmesi sonucu yerleri tespit edilerek enkazdan çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahaleleri yapılıp ambulansla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Bina merdivenlerinin çökmesi nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar olduğu senaryosu üzerinden de üst katlardan kurulan halatlarla kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar, enkazda kimsenin kalmadığı anonsu ile sona erdi.

- Gönüllülerle arama kurtarma ekibi kurulacak

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner, olası bir Marmara depreminde Bayrampaşa'daki hazırlıkları ele almak istediklerini söyledi.

Bayrampaşa'da 1200 gönüllü vatandaşın katılımıyla arama kurtarma ekibi kurmayı planladıklarını belirten Aydıner, "Gönüllülerin belediyeye müracaatının ardından, İl AFAD'la yapılan çalışmalarla olası depremde ilk tıbbi müdahaleyi yapabilecek, enkazdan yaralıları kurtarabilecek bir hale getirilmeleriyle ilgili projeleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Aydıner, deprem sonrası için Bayrampaşa'da 46 toplanma yeri olduğunu, spor salonları ve okulların da barınma alanı olarak kullanılacağına değindi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz da afete hazırlık çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Hem belediye hem de sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Belediyelerin bu konuyu sahiplenmesini ve duyarlılık göstermesini önemsiyorum. Diğer belediyelerle de eğitimlerimiz aynı şekilde devam edecek. İnşallah daha hazır bir toplumu olası bir afet anında temin etmiş olacağız." diye konuştu.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de tatbikata katıldı.





Kaynak: AA