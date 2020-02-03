Bayrampaşa'da fabrika yangını

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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