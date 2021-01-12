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Bayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Bayrampaşa’da yaşanan korkunç olayda Ferdane K. otel odasında ip ile boğularak öldürüldü. Cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

Bayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Gece saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otel odasında kadın cesedi bulundu.

Bayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs tarafından, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir anne ip ile boğularak öldürüldü. Çocuğun ağlaması üzerine 2. kattaki odaya çıkan resepsiyon görevlisi, 43 yaşındaki Ferdane K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Bayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

aw213232-03.jpgBayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze aracına konulan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bayrampaşa'da kadın cinayeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Öte yandan polis, cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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