BAYRAMPAŞA'DA PAZARA GİRME KUYRUĞU

1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlar sırayla pazar alındı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan pazar yerinde yoğunluk oluşmaması için tüm vatandaşlar pazara alınmadı. Pazara girmek için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklarda da sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü. Öte yandan pazara girmeden önce vatandaşların ateşi ölçüldü.

Görüntü dökümü:

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-Pazar yeri

-Pazara gelenler

-Kuyruktan detaylar

-Ateş ölçümleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA