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  3. BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)

BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)

BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)

-İŞ MERKEZİNE GELEN SALDIRGAN 2 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü

Kaynak: DHA




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