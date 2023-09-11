Bayrampaşa’da yeni dönem yeni okulla başladı

Bayrampaşa'da ders zili çalarken, yeni eğitim dönemi yeniliklerle başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bayrampaşa’da yeni dönem yeni okulla başladı

Bayrampaşa'da ders zili çalarken, yeni eğitim dönemi yeniliklerle başladı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, yeniden inşa edilen ve bu yıl öğrencilere kapılarını açan Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa'da da törenlerle başladı. Baştan sona yenilenen ve bu yıl öğrencilere kapılarını açan Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Bürge, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Öğrenciler, sergiledikleri halk oyunları gösterileri ve müzik performansları ile büyük beğeni topladılar.

"Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır"

Törende konuşan Başkan Atila Aydıner, "2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, eğitime yapılan yatırırım doğrudan bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu bağlamda baştan sona yenilenen Bayrampaşa Anadolu Lisemizde sevgili öğrencilerimiz sadece rutin eğitimleri almakla kalmayıp aynı zamanda müzik, sanat ve teknoloji sınıflarıyla da yeteneklerini geliştirebilecekler" dedi.

Konuşmasının ardından ilçe protokolü ile birlikte müzik, sanat ve teknoloji sınıflarının açılışını yapan Başkan Aydıner, öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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